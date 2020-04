12.04.2020

Thérapeutique Réanimation Transversal Pneumologie Infectiologie

Résultats principaux

63 patients positifs au SARS-CoV-2 (dont 32 traités par hydroxychloroquine) ont été inclus (59% d'hommes et âge moyen de 62,7 ans). Les 2 bras de l'étude ne sont pas strictement comparables, en particulier différence significative sur l'état respiratoire à l'admission avec des patients traités plus grave.



Le taux de mortalité est plus élevé dans le bras hydroxychloroquine (12,9% vs 3%), sans différence significative (p=0.196), mais l'amélioration de l'état respiratoire est significativement plus importante dans ce bras p=0.013). Pas de différence significative entre les 2 bras d'étude concernant le taux de lymphocytes (p=0.413), bien que la réduction soit plus forte dans le bras contrôle, ni dans le ratio de PNN (p=0.051), bien que l'augmentation soit plus importante dans le bras hydroxychloroquine. Aucune torsade de pointe n'a été retrouvée par ailleurs.